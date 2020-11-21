Суббота, 21 Ноября 2020 11:35

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана. Об этом сообщается на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook.

Отмечается, что ЕСПЧ применил промежуточную меру в отношении Азербайджана в связи с 9 военнопленными, потребовав до 27 ноября предоставить информацию о военнопленных и сроках обмена.

Европейский суд по правам человека 11 ноября обязал до 30 ноября предоставить информацию о 10 похищенных гражданских лицах.