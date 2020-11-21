Суббота, 21 Ноября 2020 11:28

АрмИнфо.ЮНЕСКО готова оказать помощь Армении и Азербайджану в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха после завершения конфликта и планирует направить туда группу специалистов. Об этом говорится в заявлении генерального директора международной организации Одре Азуле.

<Во время встреч (с представителями Армении и Азербайджана) генеральный директор официально предложила техническую помощь со стороны ЮНЕСКО, представители которой до сих пор не могли посетить эти территории. Они могли бы провести полевую миссию с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный список наиболее значимых культурных ценностей для более эффективной защиты наследия региона. ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне с государствами - сопредседателями Минской группы", - говорится в заявлении, которое приводит САР.

Глава международной организации уточнила, что встречи с представителями Азербайджана и Армении проходили 18 ноября. Она напомнила им об универсальном характере культурного наследия, <неотделимого от идентичности народов>. <Мировое сообщество должно защищать и сохранять его для будущих поколений>, - указала Азуле, напомнив о резолюции 2347 (2017) Совбеза ООН, предостерегающей от <уничтожения и разграбления культурных ценностей во время военных конфликтов>.Гендиректор ЮНЕСКО также вновь повторила свой призыв, впервые озвученный 9 октября, о необходимости <защищать наследие этого региона> и <предотвратить любой дополнительный ущерб> историческим объектам.

Напомним, что 11 октября Ара Абрамян как Посол доброй воли ЮНЕСКО направлял письмо Гендиректору ЮНЕСКО, в котором обрисовал складывающуюся критическую ситуацию в Карабахе и призвал ЮНЕСКО не оставаться в стороне.