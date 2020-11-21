Суббота, 21 Ноября 2020 11:25

АрмИнфо. Прибывший в Ереван министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации России. В Ереван также прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, а также вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и др.

Напомним, что вчера вечером президент России Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По словам выступившего на совещании Сергея Шойгу, российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач. Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники.

По его словам, на сегодня Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменение обстановки. Генеральным штабом организовано взаимодействие, установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, ранее покинувших зону конфликта. Организовано взаимодействие с представителями Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также руководством Нагорного Карабаха.

При координирующей роли российских миротворцев между армянской и азербайджанской сторонами осуществляется обмен телами погибших военнослужащих. Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтожены в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 17 ноября по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.

Кроме того, как рассказал глава военного ведомства РФ, в рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий, завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач.

Принимаемые Вооруженными Силами Российской Федерации меры обеспечат безусловную реализацию трехстороннего заявления и будут способствовать стабилизации обстановки в регионе и возвращению к мирной жизни армянского и азербайджанского населения Нагорного Карабаха.