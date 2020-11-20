Пятница, 20 Ноября 2020 22:42

АрмИнфо. По оценке МВФ, экономика Казахстана пострадала в результате пандемии COVID-19 и мартовского падения цен на нефть. По итогам 9 месяцев 2020 объем производства сократился на 2,8%, а по итогам всего 2020 года объем ВВП сократится на 2,7%.

«Тем не менее сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и строительство сохранили положительный рост при поддержке по линии государственных программ», - отмечено в отчете.

Инфляция в октябре составила 7%, что отражает произошедший скачок цен на продукты и снижение курса национальной валюты.

По ожиданиям, экономическая активность в 2021 вернется к положительным значениям, хотя и «сохраняются значительные риски в отношении развития пандемии, нестабильности цен на нефть и торговой напряженности с участием основных торговых партнеров».

Международные эксперты оценили и усилия Нацбанка в денежно-кредитной и курсовой политике.

«После резкого падения цен на нефть в марте НБРК повысил учетную ставку до 12% (с 9,25%), расширил коридор процентных ставок, предпринял интервенции на валютном рынке и внес изменения в положения о порядке приобретения иностранной валюты, чтобы ограничить краткосрочную нестабильность обменного курса. По мере ослабления давления на валютном рынке и нарастания опасений по поводу экономической активности НБРК снизил базовую ставку до 9% к лету, расширил существующие программы кредитования по льготным ставкам и запустил новую программу для малых и средних предприятий (МСП). Эти меры оказались успешными в поддержании кредитования частного сектора», - говорится в обзоре.

Хотя реакция по линии денежно-кредитной и финансовой политики на кризис была решительной и своевременной, она еще больше усилила и без того значительную роль государства в финансировании экономики.

«Учитывая неопределенность в отношении возможной второй волны пандемии, антикризисные меры, возможно, потребуется расширить, но важно провести их постепенное сворачивание, с целью сокращения государственного вмешательства и создания основ для восстановления экономики на основе рыночных механизмов», - подчеркнули аналитики.

Приверженность Нацбанка политике инфляционного таргетирования также заслуживает высокой оценки. Это включает поддержание гибкого обменного курса, служащего, как показали события весной текущего года, амортизатором, при одновременном продвижении политики, направленной на снижение долларизации, и проведении реформ, нацеленных на постепенное снижение воздействия волатильности обменного курса на инфляцию.

Большинство банков вступили в кризис Covid-19 с относительно большими запасами капитала, что подтверждается результатами AQR. Во время пандемии был введен ряд временных регуляторных послаблений, включая снижение требований к капиталу и ликвидности, снижение весовых коэффициентов рисков и замораживание классификации кредитов по определенным кредитным экспозициям. Эти меры помогли смягчить влияние кризиса, но их следует постепенно сокращать по мере восстановления экономики, чтобы ограничить риски для устойчивости финансового сектора.

Миссия МВФ поддержала переход правительства к контрциклической налогово-бюджетной политике в ответ на пандемию Covid-19. Положительная оценка была дана и использованию доступных бюджетных резервов в текущих обстоятельствах для защиты благосостояния населения.