Пятница, 20 Ноября 2020 22:37

АрмИнфо. Минфин Армении просит помощи у России для жителей Карабаха. Об этом сообщил на совещании с Владимиром Путином министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Министерство финансов Армении обратилось к нам с просьбой оказать помощь тем, кто остался без дома в связи с известными событиями. Поэтому мы представим вам наше предложение в ближайшее время. Планируем сотрудничать с нашими партнерами», - сказал Силуанов.

На совещании в режиме видеоконференции, посвященном российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что МЧС построит в Карабахе временные жилые конструкции для беженцев. По его словам, в Нагорном Карабахе сейчас около 30 тысяч временно перемещённых лиц, а действующая инфраструктура готова к размещению не более 5 тысяч человек. МЧС РФ приступило к проектированию и возведению временных жилых конструкций для беженцев».

Вместе с тем, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что прослеживаются попытки затормозить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху. По словам Владимира Путина, «альтернатива только одна - война, и кровь будет на руках тех, кто пытается торпедировать соглашения».