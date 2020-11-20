Пятница, 20 Ноября 2020 22:25

АрмИнфо. 20 ноября состоялся телефонный разговор Председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным директором ЮНЕСКО О.Азуле. Об этом сообщает МИД РФ.

О.Азуле выразила признательность за поздравления российского руководства по случаю 75-летия возглавляемой ей организации.

Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, в частности в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе. С российской стороны выражена поддержка инициативы О.Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами.

С.В.Лавров и О.Азуле подтвердили также важное значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Государственным Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире.

Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции Организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступают под флагом «мультилатерализма» с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО.

С.В.Лавров и О.Азуле условились продолжать контакты по упомянутым и другим вопросам на повестке дня ЮНЕСКО.