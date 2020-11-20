Пятница, 20 Ноября 2020 20:00

АрмИнфо. Все гуманитарные усилия России должны идти во благо армянского и азербайджанского народов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народу. Мы сопереживаем всем. Всем, кто попал в беду", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой операции в Карабахе. Сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос защиты памятников и святынь в Карабахе является очень важным, помимо ЮНЕСКО нужно подключить к работе ЮНИСЕФ.

Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.

Президент добавил, что у российского МИД есть поручения по активной работе по всем этим направлениям.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении в организации предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия.

"Во время этих встреч гендиректор официально предложила техническую помощь со стороны служб ЮНЕСКО, которые до сих пор не могли посетить эти территории, несмотря на попытки в прошлом. Они могли бы выполнить миссию на местности с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный учет наиболее значимых культурных ценностей для эффективной защиты наследия региона", - говорится в коммюнике пресс-службы организации.

"С этой точки зрения ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне с государствами-сопредседателями Минской группы (ОБСЕ по урегулированию в Карабахе – ред.)", - отмечается в сообщении.