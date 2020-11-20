Пятница, 20 Ноября 2020 18:06

АрмИнфо. СМИ и частные лица больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роберт Айрапетян.

Айрапетян, в частности, написал: <На основании заявления Защитника прав человека Конституционный суд недавно приостановил постановление правительства Армении <О режиме чрезвычайного положения>, согласно которому физическим лицам и средствам массовой информации запрещено выражать или распространять мнения, отличные от официального. Вероятно, это положение будет признано неконституционным.

Физические лица и средства массовой информации больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию>.