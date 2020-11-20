Пятница, 20 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо. Правительства Арцаха и Армении продолжают прилагать все усилия для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан и устранения последствий тяжелого послевоенного периода. Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

И тем не менее, для решения имеющихся проблем необходимо определенное время. В этой связи Араик Арутюнян попросил хозяйствующих субъектов и частных лиц в Армении, которые приняли оставшихся без крова граждан из Арцаха, продолжить обеспечивать их крышей над головой.

При этом он подчеркнул, что правительство Арцаха готово взять на себя все расходы, связанные с проживанием граждан, в том числе обеспечением питания. Арутюнян напомнил, что уполномоченным органом арцахского правительства является действующий в Ереване Оперативный штаб Арцаха, который расположен по адресу улица Гарегина Нжде 23/1, контактные телефоны: +374010590339, +374010440065.