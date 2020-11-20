Пятница, 20 Ноября 2020 17:56

АрмИнфо.Новоназначенный посол Китая Фан Юнь вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщает пресс-служба главы РА, Саркисян выразил уверенность, что новоназначенный посол внесет большой вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

"У наших двух стран крепкие и глубокие отношения, большие возможности для сотрудничества, серьезный потенциал. Мы доказали, что можем быть хорошими партнерами", - сказал президент Армении. В свою очередь Фан Юнь передал президенту Армении теплые приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что приехав в Армению, он почувствовал большое гостеприимство. Новоназначенный посол сказал, что обе страны имеют хорошие традиции многолетней дружбы, и он рассчитывает на продолжение развития крепких дружеских отношений. Собеседники обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества двух стран.

Стороны укали важность расширения сотрудничества в таких отраслях как инновационные технологии, продовольственная безопасность и др. Саркисян предложил рассмотреть возможность установления прямого авиасообщения из Китая в Армению, а также транзитных рейсов через армянскую территорию в США или в Европу. Обсуждалось и сотрудничество в сфере туризма.

Саркисян также коснулся последствий азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и ситуации в этом контексте.