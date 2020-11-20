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АрмИнфо.Граждане, требующие отставки премьер- министра Армении Никола Пашиняна, после задержаний и полицейских разблокировок улиц, продолжили акцию протеста на площади Республики. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Участники акции на машинах заблокировали дорожное движение на главной площади столицы. Однако сотрудникам полиции, применив силу, удалось открыть площадь. Есть новые задержанные.
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|Президент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан
|Новоназначенный посол Китая вручил верительные грамоты президенту Армении
|Участники акции протеста заблокировали дорожное движение на площади Республики
|Виталий Баласанян обвинил действующие власти в слабости и бездарности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку
|Первопрестольный Эчмиадзин: Сообщения о кончине Паргева Србазана беспочвенны
|Из жизни ушла супруга третьего президента Армении - Рита Саргсян
|Глава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в Арцахе
|Алиев назвал условия нормализации отношений с Арменией
|Требующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улиц
|Оппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказались
|Почти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев
|Шушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным
|Артур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек
|Давид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключе
|Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
|Армен Саркисян и Андреа Викторин обсудили ситуацию в Армении и Арцахе
|В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
|Президент Армении и посол США в РА обсудили ситуацию в Арцахе
|Армен Саркисян и Джонатан Лакот обсудили арцахский конфликт
|Президент Армении освободил трех министров и назначил новых
|120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции выступили в защиту Армении и Арцаха
|Рейтер: Опасаясь роли Турции, Франция хочет международного надзора в Нагорном Карабахе
|Великобритания выразилa поддержку трехсторонним договоренностям по Карабаху
|Американский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в Карабахе
|В СМИ появилась информация об отставке Заруи Батоян и Араика Арутюняна
|Главы МИД Армении и Литвы обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|22 ноября во всех армянских церквях состоится поминальная служба по погибшим героям Арцахской войны
|В Армении выявлено 3 случая контрабанды наркотиков через почтовые посылки
|Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
|Социолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшими
|Известно имя гражданина Арцаха, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны ВС Азербайджана
|В Армении выявлен 1667 новый случай заражения коронавирусом
|Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения
|СМИ: Давид Тоноян подал в отставку
|МО РФ: В Степанакерте нет перебоев с поставкой продуктов
|Минобороны Армении выступило с противоречивым заявлением в связи с высказываниями генерала Мовсеса Акопяна
|Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намеренa возобновить полеты в Ереван с 4 декабря
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го ноября
|Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|Макрон: Франция в рамках ЮНЕСКО готова оказать содействие в сохранении культурно- религиозного наследия в НКР
|Ереван: После установления режима прекращении огня азербайджанские ВС продолжают "войну" против армянского историко-культурного и религиозного наследия
|Итальянский город Пиза признал независимость Республики Арцах
|Франция намерена осуществить программы гуманитарной помощи арцахским армянам
|Сергей Шойгу: Наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным
|Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху
|В правительстве состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе
|Раскритиковавшего военно-политическое руководство страны Мовсеса Акопяна пригласили в ССС
|В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха
|Глава МИД РА принял новоназначенного посла КНР
|Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
|Давид Тоноян встретился с Послом РФ в РА
|Еще пять российских гуманитарных центров созданы в Нагорном Карабахе
|Бундестаг призвал правительство Германии запретить деятельность турецкой правоэкстремистской группировки <Серые волки>
|Новоназначенный министр ИД Армении провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым
|МО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постов
|Лавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в Карабахе
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