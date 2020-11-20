Пятница, 20 Ноября 2020 17:35

АрмИнфо.В результате антиармянской политики, проводимой слабыми и бездарными политическими деятелями, полки оборонительных районов Арцаха, в том числе Аскеранский, оставили свои боевые опорные пункты.

Об этом на своей странице в Фейсбук участник Арцахской освободительной войны, герой Арцаха Виталий Баласанян. <Вы дадите ответ за это однозначно:>, - подчеркнул он.

Сообщив о намерении продолжить свою борьбу, Баласанян подчеркнул, что никогда не оставлял и не оставит. Арцах и карабхцев, которые являются для него святостью. <Мы не имеем права проиграть, и запомните - мы победим. Призываю вас, хранить и защищать нашу святую землю, ибо это священный долг каждого из нас. Убежден, что если мы сплотимся, отбросим страх и отчаяние, то за очень короткое время победим>, - написал он.