Пятница, 20 Ноября 2020 17:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 54 в квартале “Нарекаци”, жилые дома 9 в квартале “Чаренц”, 1/5 в квартале “Саят-Нова” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 1-20 на 14-ой улице, собственные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 28, 30, 36, 38, 41, 43 на улице Бюзанда, 29 на улице Арами, жилой дом 8 на Северном проспекте, жилой дом 26 на улице Саряна, жилой дом 7 на улице Пароняна, жилой дом 34 на улице Исраеляна, частично собственные дома квартала “Конд”, жилой дом 41 на пр. Маштоца, жилые дома 11б, 11д на улице Агаяна, жилой дом 56 на улице Теряна, жилые дома 30, 32 на улице Абовяна, жилой дом 25 на пр. Саят-Нова, жилой дом 12 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Тур” и “Декор”, жилой дом 90 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Зар, Неркин Птгни, Камарис, Капутан, Гегашен;

11։00-14։00 села Котайк, Нор-гюх;

в Тавушской области:

11:00-14:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Мясникяна, Усанохакан, Орджоникидзе в городе Дилижан;

в Ширакской области:

14:00-17:00 села Паник, Меграшен, Гетап и частично село Анушаван в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.