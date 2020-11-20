Arminfo.info




﻿
 Пятница, 20 Ноября 2020 17:30
Марианна Мкртчян

Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку

Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку

АрмИнфо.Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит с визитом Ереван и Баку. Об этом сообщили ТАСС  в МИД РФ.

<Ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация>, - отметили в дипведомстве.

Ранее в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что 21 ноября в Ереван прибудет российская высокопоставленная делегация, в которую войдут глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономики РФ Александр Новак.


Лента новостей
Путин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в КарабахеПутин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в Карабахе
Адвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информациюАдвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию
Президент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова гражданПрезидент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан
Новоназначенный посол Китая вручил верительные грамоты президенту АрменииНовоназначенный посол Китая вручил верительные грамоты президенту Армении
Участники акции протеста заблокировали дорожное движение на площади РеспубликиУчастники акции протеста заблокировали дорожное движение на площади Республики
Виталий Баласанян обвинил действующие власти в слабости и бездарностиВиталий Баласанян обвинил действующие власти в слабости и бездарности
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и БакуМосква: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку
Первопрестольный Эчмиадзин: Сообщения о кончине Паргева Србазана беспочвенныПервопрестольный Эчмиадзин: Сообщения о кончине Паргева Србазана беспочвенны
Из жизни ушла супруга третьего президента Армении  - Рита СаргсянИз жизни ушла супруга третьего президента Армении  - Рита Саргсян
Глава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в АрцахеГлава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в Арцахе
Алиев назвал условия нормализации отношений с АрмениейАлиев назвал условия нормализации отношений с Арменией
Требующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улицТребующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улиц
Оппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказалисьОппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказались
Почти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцевПочти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев
Шушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личнымШушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным
Артур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человекАртур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек
Давид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключеДавид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключе
Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в АрмениюОчередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
Армен Саркисян и Андреа Викторин обсудили ситуацию в Армении и АрцахеАрмен Саркисян и Андреа Викторин обсудили ситуацию в Армении и Арцахе
В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центрВ Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
Президент Армении и посол США в РА обсудили ситуацию в АрцахеПрезидент Армении и посол США в РА обсудили ситуацию в Арцахе
Армен Саркисян и Джонатан Лакот обсудили арцахский конфликтАрмен Саркисян и Джонатан Лакот обсудили арцахский конфликт
Президент Армении освободил трех министров и назначил новыхПрезидент Армении освободил трех министров и назначил новых
120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции выступили в защиту Армении и Арцаха120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции выступили в защиту Армении и Арцаха
Рейтер: Опасаясь роли Турции, Франция хочет международного надзора в Нагорном КарабахеРейтер: Опасаясь роли Турции, Франция хочет международного надзора в Нагорном Карабахе
Великобритания выразилa поддержку трехсторонним договоренностям по КарабахуВеликобритания выразилa поддержку трехсторонним договоренностям по Карабаху
Американский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в КарабахеАмериканский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в Карабахе
В СМИ появилась информация об отставке Заруи Батоян и Араика АрутюнянаВ СМИ появилась информация об отставке Заруи Батоян и Араика Арутюняна
Главы МИД Армении и Литвы обсудили гуманитарную ситуацию в АрцахеГлавы МИД Армении и Литвы обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
22 ноября во всех армянских церквях состоится поминальная служба по погибшим героям Арцахской войны22 ноября во всех армянских церквях состоится поминальная служба по погибшим героям Арцахской войны
В Армении выявлено 3 случая контрабанды наркотиков через почтовые посылкиВ Армении выявлено 3 случая контрабанды наркотиков через почтовые посылки
Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевиднаАналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
Социолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшимиСоциолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшими
Известно имя гражданина Арцаха, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны ВС АзербайджанаИзвестно имя гражданина Арцаха, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны ВС Азербайджана
В Армении выявлен 1667 новый случай заражения коронавирусомВ Армении выявлен 1667 новый случай заражения коронавирусом
Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положенияПарламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения
СМИ: Давид Тоноян подал в отставкуСМИ: Давид Тоноян подал в отставку
МО РФ: В Степанакерте нет перебоев с поставкой продуктовМО РФ: В Степанакерте нет перебоев с поставкой продуктов
Минобороны Армении выступило с противоречивым заявлением в связи с высказываниями генерала Мовсеса АкопянаМинобороны Армении выступило с противоречивым заявлением в связи с высказываниями генерала Мовсеса Акопяна
Авиакомпания Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намеренa возобновить полеты в Ереван с 4 декабря
Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го ноябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 20-го ноября
Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили ситуацию в КарабахеПремьер-министр Армении и президент Франции обсудили ситуацию в Карабахе
Макрон: Франция в рамках ЮНЕСКО готова оказать содействие в сохранении культурно- религиозного наследия в НКРМакрон: Франция в рамках ЮНЕСКО готова оказать содействие в сохранении культурно- религиозного наследия в НКР
Ереван: После установления режима прекращении огня азербайджанские ВС продолжают Ереван: После установления режима прекращении огня азербайджанские ВС продолжают "войну" против армянского историко-культурного и религиозного наследия
Итальянский город Пиза признал независимость Республики АрцахИтальянский город Пиза признал независимость Республики Арцах
Франция намерена осуществить программы гуманитарной помощи арцахским армянамФранция намерена осуществить программы гуманитарной помощи арцахским армянам
Сергей Шойгу:  Наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть  абсолютно сосредоточеннымСергей Шойгу:  Наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть  абсолютно сосредоточенным
Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по КарабахуЛавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху
В правительстве состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в АрцахеВ правительстве состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе
Раскритиковавшего военно-политическое руководство страны Мовсеса Акопяна пригласили в СССРаскритиковавшего военно-политическое руководство страны Мовсеса Акопяна пригласили в ССС
В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни КарабахаВ Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха
Глава МИД РА принял новоназначенного посла КНРГлава МИД РА принял новоназначенного посла КНР
Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в КарабахеРоссийские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
Давид Тоноян встретился с Послом РФ в РАДавид Тоноян встретился с Послом РФ в РА
Еще пять российских гуманитарных центров созданы в Нагорном КарабахеЕще пять российских гуманитарных центров созданы в Нагорном Карабахе
Бундестаг призвал правительство Германии запретить деятельность турецкой правоэкстремистской группировки  <Серые волки>Бундестаг призвал правительство Германии запретить деятельность турецкой правоэкстремистской группировки  <Серые волки>
Новоназначенный министр ИД Армении провел телефонный разговор с Сергеем ЛавровымНовоназначенный министр ИД Армении провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым
МО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постовМО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постов
Лавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в КарабахеЛавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в Карабахе
Читать больше



Эксперты
Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения АрменииРачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
Стратегические заложники РоссииСтратегические заложники России
Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидераИльхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   
Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к мируВоенный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности