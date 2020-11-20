Пятница, 20 Ноября 2020 17:30

АрмИнфо.Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит с визитом Ереван и Баку. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

<Ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация>, - отметили в дипведомстве.

Ранее в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что 21 ноября в Ереван прибудет российская высокопоставленная делегация, в которую войдут глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономики РФ Александр Новак.