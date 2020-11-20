Пятница, 20 Ноября 2020 17:29

АрмИнфо. Сообщения о кончине предстоятеля Арцахской Епархии ААЦ Паргева Србазана беспочвенны. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал глава пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, иерей Тер Ваграм Меликян.

При этом он отметил, что говорил с Србазаном по телефону около 5 часов назад. "Сейчас, в связи с разницей во времени пытаемся выяснить информацию о состоянии здоровья Паргева Србазана", - отметил Меликян, призвав СМИ руководствоваться только официальной информацией.

Днями ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что глава Арцахской Епархии ААЦ перенес инфаркт. Также сообщалось, что он отправится за рубеж для получения лечения.