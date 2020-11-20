Пятница, 20 Ноября 2020 16:29

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия нормализации отношений с Арменией.

Так, Алиев в очередном телеобращении к народу, на этот раз по случаю ввода азербайджанских войск в Акну (Агдам) заявил, что мол если к "власти в Армении придут здравомыслящие силы", то Баку готов установить с ними нормальные отношения.

Он также с неимоверной радостью констатировал, сегодня в Армении внутренний кризис, что по его убеждению вполне естественно. "Однако, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами", - сказал азербайджанский диктатор.