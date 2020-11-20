Пятница, 20 Ноября 2020 16:26

АрмИнфо.Никол Пашинян должен уйти. Человек, который подписал практически акт капитуляции, не имеет права продолжать быть премьер- министром, руководить страной.

Это человек, который обманывал весь народ практически 44 дня - все то время, которое длилась война, и в итоге, ни с кем не советуясь, подписал акт капитуляции. Такой лидер нам не нужен. Об этом в интервью РБК заявил экс-директор СНБ, лидер оппозиционной партии <Родина> Артур Ванецян.

По его словам, то, что подписали президенты Путин, Алиев и премьер Пашинян, - это уже свершившийся факт, уйти от этого практически невозможно. <Лично я и вообще все политические оппозиционные силы страны, практически все, мы приветствуем усилия России и лично президента Путина по предотвращению кровопролития в нашей стране и вообще в регионе. Мы приветствуем ввод российских миротворцев в зону боевых действий и в Карабах, наличие там миротворцев - это гарантия стабильности и мира во всем регионе. Пересматривать это мы считаем нецелесообразным. Но есть очень важный момент - имплементация. Это значит, что после подписания заявления должна быть сделана очень большая работа, и она очень важна. Премьер-министр Пашинян за два с половиной года, что он руководит страной, доказал, что не имеет ничего общего с человеком, который имеет государственное мышление. И сейчас он не сможет в период трудных переговоров по имплементации договора добиться хоть какого-то положительного решения для Армении и армянского народа>, - считает оппозиционер.

По его словам, есть очень много методов политического давления на

власть и лично на Пашиняна, начиная с акций протеста, заканчивая

давлением на него в парламенте. <Он сам понимает, что должен уйти. Я

глубоко уверен, что он принял для себя такое решение. Но он сейчас

пытается максимально удержаться у власти, чтобы создать для себя гарантии безопасности. Потому что то, что он сделал, - это предательство в прямом смысле. Его команда пытается сейчас представить дело так, что он вынужденно пошел на этот шаг. Но полученная информация от разных источников, начиная от руководства вооруженными силами Армении, Министерства иностранных дел и интервью президента Путина, говорит о том, что у Пашиняна была возможность остановить кровопролитие еще в начале боевых действий, когда мы еще не потеряли очень много территорий, не было столько жертв. Но он не послушался профессионалов и опять руководствовался только соображениями популизма, то есть тем, что скажет народ. 44 дня пропаганда Никола Пашиняна обманывала весь народ, что мы побеждаем. И в итоге мы в один прекрасный день глубоко ночью узнали, что он подписал акт капитуляции>, - отметил оппозиционер