Пятница, 20 Ноября 2020 16:25

АрмИнфо. Более 1,3 тыс. беженцев в течение 19 ноября вернулись из Армении в Нагорный Карабах под контролем российских миротворцев. Об этом 20 ноября ы ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"19 ноября 2020 года под контролем российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1 382 беженца",

- отметил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, всего с 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение более 4 400 жителей Нагорного Карабаха.

Как уточнил Конашенков, российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Конашенков также сообщил, что инженерные подразделения российских вооруженных сил помогают мирным жителям Карабаха восстанавливать поврежденную в ходе боевых действий гражданскую инфраструктуру. "Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов",

- сообщил Конашенков.

Он напомнил, что для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт", - добавил Конашенков.

Ранее в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что кровопролитие в Нагорном Карабахе остановлено, на первый план выходят задачи гуманитарного характера