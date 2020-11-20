Пятница, 20 Ноября 2020 16:24

АрмИнфо. Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян подала заявление об отставке. Об этом Степанян написала на своей странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники! Я дочь борца за свободу Шагена Степаняна, который воевал на всем южном фланге во время Первой Арцахской войны и погиб в освобожденном Физули. Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным. И я восприняла исход этой войны не только как представитель Минобороны, но и как личную потерю.

Я думаю, что в это непростое для Родины время есть серьезная потребность в чиновниках, которые не будут принимать решения на эмоциональном фоне, будут профессионально смотреть на события и работать в полную силу. То, что я не смогу сделать сейчас.

Я благодарна за то, что были рядом и поддерживали меня в эти трудные дни. Мы старались руководствоваться законами информационной войны, предоставляя информацию, которая должна была передаваться обществу воюющей страны по писаным и неписаным правилам. Если у меня что-то получилось, я считаю вас своей главной мотивацией, за что очень благодарна.

Армянская армия еще будет знаменосцем национальных побед. Траур вечен, если нет борьбы - только в таком случае", - написала Степанян.