Пятница, 20 Ноября 2020 15:38

АрмИнфо.Для того, чтобы удержать власть еще на некоторое время, Никол Пашинян разным людям, в том числе имеющим заслуги и авторитет, предлагает министерские портфели и другие должности. Об этом написал на своей странице в Фейсбук лидер партии <Родина>, экс глава СНБ Артур Варнецян

<Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек. Ни один порядочный гражданин не будет с ним работать, не поверит ему, и не станет поддерживать. Все сознательные люди сегодня покидают его, поскольку понимают, что он хочет спасти не страну, а самого себя>, - сказал он

Обращаюсь ко всем, кому премьер-министр предложил должности, Ванецян подчеркнул, что, принимая данные предложения, эти люди становятся соучастниками предательства, и разделяют с ответственность за случившееся.

Лидер партии <Родина> подчеркнул, что в истории эти люди останутся как члены правительства, передавшие турку Шуши, Гадрут, села Мартуни и Мартакерта, дорогу Карвачара, Казанчецоц, Амарас. Он подчеркнул, что действующий премьер, который является причиной тысячи жертв и разрушений, сейчас пытается спастись посредством авторитета других людей.

<Я понимаю желание многих быть полезным государству и народу в этот трудный момент своими профессиональными навыками и знаниями. И вы это обязательно сделаете. Через очень короткое время все способные люди нашей страны будем день и ночь трудиться для ее восстановления, возможно, даже для спасения. Не позволяйте предателю использовать ваше имя для своей личной выгоды Отвергните его, чтобы потом мы все вместе спасли страну>, - призвал он.