Пятница, 20 Ноября 2020 15:35

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня покинувший занимаемый пост выступил с прощальным обращением.

В заявлении Тонояна, в частности, говорится:

"Дорогие соотечественники, товарищи по оружию! Проработав несколько десятилетий в Министерстве обороны и исполнительной власти, сегодня я ухожу из государственной системы.

Искренне убежден, что все те идеи, которые были воплощены в жизнь в период моего пребывания на посту, в результате честного и самоотверженного труда моих сослуживцев, вносят скромный вклад в развитие и совершенствование системы обороны нашей страны.

Но какое-либо подведение итогов моей деятельности сегодня неуместно, потому что этим выводов непредумышленно стала вторая арцахская война. Доволен ли я своей работой во время войны, на подготовительном этапе? Считаю, некоторые концептуальные направления необходимо пересмотреть, что я не успел сделать, в этом плане я готов нести свою долю ответственности.

Но уверяю вас, что весь личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил руководствовался принципом ответственности перед Родиной, ничего не жалея ради победы, всегда делая больше, чем требует служба и трудовой долг. Хочу выразить этим людям особую благодарность и уважение. Мы проводили вместе неутомимые, часто по 24 часа рабочие дни, и не только во время этой войны. И считаю честью иметь возможность долгие годы быть частью этого фанатичного коллектива, который еще долго будет служить Родине. Мое убеждение неизменно: армянская армия сильна и будет еще сильнее.

Мне вдвойне трудно уйти в отставку в данный момент, поскольку я не имею привычки выбирать легкий и приемлемый путь, чтобы не попасть в трудную ситуацию, если на весах вопрос служить государству и народу или нет. Весной 2018 года я руководствовался тем же принципом. Нынешняя ситуация требует разрядки. И я хочу, чтобы мой уход рассматривался именно в этом ключе.

Я преклоняюсь перед памятью наших погибших друзей и их родственников, хочу извиниться перед людьми, надежды которых не удалось полностью оправдать. Но я не считаю свое служение народу законченным".