Пятница, 20 Ноября 2020 15:23

АрмИнфо. Еще 20 самолетов военно- транспортной авиации доставили российских миротворцев в Армению, сообщили ТАСС 20 ноября в Минобороны РФ.

"Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно- транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван", - сказали в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, в течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 33 единицы техники - бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, технику и имущество материально-технического обеспечения.

Всего с 10 ноября было выполнено 226 самолето-рейсов, уточнили в военном ведомстве