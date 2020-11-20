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АрмИнфо.Президент Армен Саркисян встретился с главой делегации ЕС в Армении Андреа Викторин. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Согласно источнику, на встрече были обсуждены последние события вокруг нагорно- карабахского конфликта, а также ситуацию в Армении и Арцахе.
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|Из жизни ушла супруга третьего президента Армении - Рита Саргсян
|Глава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в Арцахе
|Алиев назвал условия нормализации отношений с Арменией
|Требующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улиц
|Оппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказались
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|Шушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным
|Артур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек
|Давид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключе
|Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
|Армен Саркисян и Андреа Викторин обсудили ситуацию в Армении и Арцахе
|В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
|Президент Армении и посол США в РА обсудили ситуацию в Арцахе
|Армен Саркисян и Джонатан Лакот обсудили арцахский конфликт
|Президент Армении освободил трех министров и назначил новых
|120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции выступили в защиту Армении и Арцаха
|Рейтер: Опасаясь роли Турции, Франция хочет международного надзора в Нагорном Карабахе
|Великобритания выразилa поддержку трехсторонним договоренностям по Карабаху
|Американский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в Карабахе
|В СМИ появилась информация об отставке Заруи Батоян и Араика Арутюняна
|Главы МИД Армении и Литвы обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|22 ноября во всех армянских церквях состоится поминальная служба по погибшим героям Арцахской войны
|В Армении выявлено 3 случая контрабанды наркотиков через почтовые посылки
|Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
|Социолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшими
|Известно имя гражданина Арцаха, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны ВС Азербайджана
|В Армении выявлен 1667 новый случай заражения коронавирусом
|Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения
|СМИ: Давид Тоноян подал в отставку
|МО РФ: В Степанакерте нет перебоев с поставкой продуктов
|Минобороны Армении выступило с противоречивым заявлением в связи с высказываниями генерала Мовсеса Акопяна
|Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намеренa возобновить полеты в Ереван с 4 декабря
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го ноября
|Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|Макрон: Франция в рамках ЮНЕСКО готова оказать содействие в сохранении культурно- религиозного наследия в НКР
|Ереван: После установления режима прекращении огня азербайджанские ВС продолжают "войну" против армянского историко-культурного и религиозного наследия
|Итальянский город Пиза признал независимость Республики Арцах
|Франция намерена осуществить программы гуманитарной помощи арцахским армянам
|Сергей Шойгу: Наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным
|Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху
|В правительстве состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе
|Раскритиковавшего военно-политическое руководство страны Мовсеса Акопяна пригласили в ССС
|В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха
|Глава МИД РА принял новоназначенного посла КНР
|Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
|Давид Тоноян встретился с Послом РФ в РА
|Еще пять российских гуманитарных центров созданы в Нагорном Карабахе
|Бундестаг призвал правительство Германии запретить деятельность турецкой правоэкстремистской группировки <Серые волки>
|Новоназначенный министр ИД Армении провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым
|МО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постов
|Лавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в Карабахе
|Мовсес Акопян рассказал, каким образом в Арцахе боролись с вражескими БПЛА
|Мовсес Акопян рассказал о знаменитом инциденте между ним и супругой премьер- министра Армении
|Бывший генпрокурор Беларуси станет послом РБ в Армении
|На встрече Международного альянса за свободу вероисповедания был поднят вопрос о сохранении армянских религиозных памятников в Арцахе
|Лавров отреагировал на утверждения о предательстве Россией союзников
|Читать больше
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