Пятница, 20 Ноября 2020 14:59

АрмИнфо.Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с 20 ноября приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что после того, как в Нагорном Карабахе было остановлено кровопролитие, на первый план выходят задачи гуманитарного характера.

Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха. Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера", - сказал Мизинцев сегодня на конференции по межведомственному взаимодействию.

"С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования", - добавил он.

Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий, сообщил Мизинцев.

"Костяк Центра составляют подразделения Минобороны с привлечением других федеральных органов исполнительной власти", - указал Мизинцев. Он выразил уверенность, что "полученный сирийский опыт постконфликтного урегулирования поможет в кратчайшие сроки наладить мирную жизнь в этом закавказском регионе".

Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, отметил он.