Пятница, 20 Ноября 2020 14:33

АрмИнфо. Сегодня журнал Le Figaro опубликовал призыв 120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции в защиту Армении и Арцаха.

Как сообщает посольство Армении во Франции, к призыву присоединились всемирно известные актеры Ален Делон, Клаудиа Кардинале, Жан Рено, Фанни Ардан, Дэнни Бун, Жюльет Бинош, Пьер Ришар, оскароносный актер Жан Дюжарден, всемирно известные интеллектуалы Жак Атталир, Клод Леллуш, Мишель Хазанавичюс, известный телеведущий Стивен Берн, всемирно известный шеф-повар Ален Дюкасс.

В призыве отмечается, что спустя век после Геноцида армян в Османской империи, армянский народ стал жертвой двух диктаторов из Азербайджана и Турции.

"Судьба армян варварски была искажена в Нагорном Карабахе, который они называют Арцахом. На этой земле более двух тысячелетий живут скромные и гордые люди, которые прочно цепляются за свою чудесную и каменистую землю.

Эти люди хотели продолжить свое существование на земле, где в самом сердце неприступных гор, в долинах, возделываемых горьким потом, жили их предки, строили дома, школы и великолепные монастыри. Лишенные человеческого достоинства Турция Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджан Ильхама Алиева осуществили яростную атаку на армян Арцаха, для уничтожения их законных чаяний.

Для армян Нагорный Карабах - это прежде всего народ с его многовековой культурой, музыкой и танцами, который хочет присоединиться к миру, избавиться от навязанного ему анклавного статуса.

Меж тем, как для Баку и Анкары Арцах - это просто территория, где любой ценой должен быть вывешен азербайджанский флаг, и для достижения этой цели были задействованы турецкий спецназ, многочисленные турецкие беспилотники, наемники-джихадисты посланные для уничтожения мирных жителей в зоне конфликта. Уже доказано, что Азербайджан применил в Арцахе кассетные бомбы, запрещеные международным правом. Это была совершенно неравная война", - отмечается в тексте, при этом подчеркивается, что армяне не хотели этой войны и лишь боролись за свое существование.

Представители французской интеллигенции также констатировали, что для азербайджанской диктатуры эта война - всего лишь вопрос националистических амбиций, о чем свидетельствуют и неприемлемые высказывания президента Азербайджана в первые дни широкомасштабной военной агрессии против Арцаха. " Он сказала: "Мы прогоним их, как собак" и повторил ту же фразу после объяснения причины депортации гражданского населения Арцаха, заявив, что гордится тем, что выполнил свое ужасное обещание. В XXI веке такая ненависть к человеку, такой всплеск ненависти вызывает глубокое негодование, которому совершенно не может быть места в современном мире. Вот почему я поддерживаю Армению, я поддерживаю Арцах", - отмечается в заявлении французской интеллигенции.