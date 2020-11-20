Пятница, 20 Ноября 2020 14:15

АрмИнфо. Франция хочет, чтобы за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был бы установлен международный контроль на фоне опасений, что Россия и Турция могут заключить сделку с целью отстранения западных держав от будущих мирных переговоров. Об этом, как пишет <Рейтер>, заявили в администрации президента Макрона.

Агентство отмечает, что Москва является сопредседателем Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта вместе с Вашингтоном и Парижем, но они не участвовали в соглашении, подписанном Россией, Арменией и Азербайджаном.

После прекращения огня Россия вела переговоры с Турцией, ключевым союзником Азербайджана и резким критиком Минской группы, что может привести к развертыванию Анкарой войск в регионе.

<Окончание боевых действий должно позволить возобновить переговоры в целях защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить безопасное возвращение домой десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели войны>, - заявили в офисе Эммануэля Макрона после телефонных разговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Отмечается, что во Франции живет от 400 000 до 600 000 граждан армянского происхождения. Эммануэль Макрон старался не поддерживать ни одну сторону в конфликте, но во Франции его критиковали за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь Еревану.

<Мы хотим, чтобы Минская группа сыграла свою роль в установлении наблюдения (за прекращением огня)>, - заявил журналистам представитель президента Франции.

Источник сообщил, что Париж настаивает на <международном надзоре> за прекращением огня, чтобы разрешить проблему возвращения беженцев, организовать вывод из региона иностранных боевиков, особенно из Сирии, и начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

Отношения между Францией и Турцией были особенно плохими в течение нескольких месяцев. Париж обвинил Анкару в разжигании кризиса на Кавказе.

<Мы понимаем, что русские обсуждают с турками возможную формулу, которую мы не хотим, которая воспроизводила бы Астанинский процесс, тот есть раздел ролей в этом чувствительном регионе>, - сказал чиновник.

<Мы не можем иметь с одной стороны Минск, а с другой - Астану. В какой-то момент русские должны сделать выбор>, - подчеркнули здесь. Агентство напоминает, что договоренности в Астане позволил России и Турции договориться между собой об урегулировании сирийского конфликта, отмахнувшись от западных держав.