Пятница, 20 Ноября 2020 14:10

АрмИнфо.Соединенное Королевство выражает полную поддержку работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ последние 12 месяцев, в том числе в ходе недавних военных действий, а также в свете пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании в ОБСЕ Нила Буша в ходе выступления в Постоянном совете Организации.

"Ваши беспрецедентные усилия, о которых подробно говорится в ваших последних отчетах, служат своевременным напоминанием об усилиях сопредседателей Минской группы. Понятно, что Минская группа должна оставаться основным форматом, через который должно достигаться любое окончательное урегулирование.

Возобновление активных боевых действий в последние месяцы вызывает глубокую озабоченность. Соединенное Королевство подтверждает свою поддержку договоренностям, согласованным между правительствами Армении и Азербайджана, которые предотвратила дальнейшие человеческие жертвы", - отметил британский дипломат.

При этом Буш высоко оценил деятельность Личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика по продолжению оказания посреднической поддержки с целью укрепления доверия между сторонами в начале этого года, несмотря на пандемию COVID-19.

"Мы благодарны за оценки текущей ситуации на местах и вновь акцентируем внимание на важность обеспечения уважительного возвращения останков покойных. Как никогда важно, чтобы нейтральные каналы связи ОБСЕ оставались открытыми. В отчете посла Каспршика четко указывается на необходимость того, чтобы ОБСЕ продолжала в полной мере заниматься этим делом, и подчеркивается ценность присутствия ОБСЕ в регионе", - отметил дипломат, заявив о готовности и далее оказывать поддержку деятельности офиса Каспршика.

В заключение Буш подчеркнул, что Соединенное Королевство еще раз подтверждает свою полную поддержку сопредседателей Франции, Соединенных Штатов и России и настоятельно призывает всех членов Минской группы полностью поддержать их усилия. По словам дипломата, Минская группа и ОБСЕ призваны сыграть жизненно важную роль в предстоящие месяцы.

"Соединенное Королевство готово оказать любую необходимую помощь, и привержено поддержке гуманитарного реагирования и текущих усилий по разрешению конфликтов", - подытожил постпред Великобритании в ОБСЕ.