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 Пятница, 20 Ноября 2020 13:58
Марианна Мкртчян

Американский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в Карабахе

Американский дипломат убежден: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут помочь Ереван у и Баку достичь прочного мира в Карабахе

АрмИнфо.Постпред США в ОБСЕ Джеймс С.  Гилмор отреагировал на отчет сопредседателей Минской группы в Постоянном совете Организации. Об этом АрмИнфо сообщили в посольстве США в РА.

Так, Гилмор в своем слове заявил, что Соединенные Штаты приветствуют трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя в Постоянном совете, выразив благодарность за предоставление своевременной и объективной информации о ситуации на местах, последних событиях и мыслях о дальнейших действиях.

"Соединенные Штаты искренне приветствовали прекращение насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта. Мы приняли к сведению договоренность о прекращении боевых действий при посредничестве России и ценим предоставленную сегодня (19 ноября) дополнительную информацию о реализации этой договоренности по мере ее формирования.

Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы для разрешения нерешенных вопросов и достижения прочного мирного урегулирования этого конфликта", - подчеркнул американский дипломат.  Вместе с тем он констатировал, что никакое военное решение не сможет разрешить этот конфликт в долгосрочной перспективе, а любое окончательное решение должно основываться на принципах, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте: неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение.  По словам посла США, на этих принципах должно быть обеспечено долгосрочное решение этого конфликта.  "Хотя боевые действия в целом прекратились, гуманитарная ситуация на местах остается ужасной.

Соединенные Штаты принимают к сведению приближающийся гуманитарный кризис. Условия в зоне конфликта усугубляются глобальной пандемией коронавируса и, безусловно, будут обостряться по мере приближения зимы. Мы призываем стороны тесно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста и личным представителем ОБСЕ в целях содействия обмену задержанными и возвращению останков, а также другим шагам, согласованным в Женеве 29 октября", - сказал Гилмор, добавив,  что США вносят значительный вклад в разрешение гуманитарного кризиса в зоне конфликта, перечислив около 5 миллионов долларов помощи Международному комитету Красного Креста и другим неправительственным организациям. Он также выразил уверенность, что американские добровольцы и персонал сыграют свою роль в разрешении этого гуманитарного кризиса.  В тоже время посол указал на огромное и разрушительное влияние этого конфликта на региональную стабильность и процветание.

"Мы в Соединенных Штатах внимательно следим за развитием событий. Мы призываем оба государства- участника воспользоваться ресурсами ОБСЕ для соблюдения принципов Организации и выполнении своих обязательств в ее рамках, поскольку все участники этого процесса являются членами ОБСЕ и привержены принципам Заключительного акта. Этот затяжной конфликт нанес ужасный урон местным общинам, и мы это признаем. Настало время для достижения прочного мира.

Мы уверены, что сопредседатели Минской группы могут помочь сторонам достичь прочного и стабильного мира в нагорно-карабахском регионе", - подытожил американский дипломат.


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