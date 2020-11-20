Пятница, 20 Ноября 2020 13:31

АрмИнфо. В СМИ появилась информация об отставке министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян и министра образования, науки культуры и спорта Араика Арутюняна.

Согласно данным СМИ, Батоян заменит лидер партии "Аракелутюн" и советник премьер- министра Месроп Аракелян, а Арутюняна замминистра образования Жанна Алексанян.

Однако, в министерствах эту информацию пока опровергают, сообщив, что министры продолжают выполнять свои рабочие обязанности.

Отметим, что заявление об отставке подал и министр обороны Армении Давид Тоноян, место которого может занять советник премьера Вагаршак Арутюнян.