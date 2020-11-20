Пятница, 20 Ноября 2020 13:17

АрмИнфо.Несколько дней назад президент Армении Армен Саркисян и Католикос Всех Армян Гарегин Второй призвали объявить 22 ноября Днем памяти погибших при защите Арцаха героев.

Как сообщает пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 22 ноября решено провести поминальную службу по погибшим во всем армянских церквях. Поминальная служба в Святом Эчмиадзине состоится в 13:30.