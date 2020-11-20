Пятница, 20 Ноября 2020 13:12

АрмИнфо.За последнюю неделю Управление по борьбе с контрабандой Комитета госдоходов Армении (КГД) в сотрудничестве с Главным управлением уголовной полиции РА выявили 3 случая контрабанды наркотиков через почтовые посылки.

Как сообщает пресс-служба КГД, в результате были обнаружены 505 целых и 11 фрагментированных препаратов типа MDMA (экстази), а также 108 грамм препаратов типа <Метамфетамин>.

Сотрудники КГД совместно с правоохранительными органами РА проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления причастных к незаконному обороту наркотиков лиц и прочих фактов и обстоятельств.

Сообщается, что в Следственном управлении КГД по данным фактам возбуждены уголовные дела.