Пятница, 20 Ноября 2020 12:33

АрмИнфо.В рамках ознакомительной миссии Защитника прав человека Республики Арцах, выяснилось, что человек, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны вооруженных сил Азербайджана на знаменитом видео, является 80-летний житель города Шуши Джоник Тевосян. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

Бегларян, в частности, отметил: <Тевосян не успел покинуть Шуши, и попал под контроль вооруженных сил Азербайджана. Члены семьи Джоника Тевосяна обратились к нам с просьбой защитить права их близкого человека. Мы предоставили имеющуюся информацию в Международный комитет Красного Креста с просьбой как можно скорее обеспечить защиту жизни и других прав гражданина Республики Арцах в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Это видео еще раз раскрывает системный и глубокий характер антиармянских настроений в Азербайджане, которые полностью поощряются государством. Это один из эпизодов большой цепи арменофобии и военных преступлений.

Вместе с Защитником прав человека Республики Армении, мы представим это дело в соответствующие международные органы и будем последовательны в достижении надлежащей оценки>.