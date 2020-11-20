Пятница, 20 Ноября 2020 12:30

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Об этом сообщает газета "Аравот", при этом отмечая, что уже известно кто его сменит на этом посту. "Власти Армении хотят назначить министром обороны Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - пишет источник.

На момент публикации информации подтвердить или опровергнуть данное сообщение в МО РА АрмИнфо не удалось.

Стоит заметить, что Вагаршак Арутюнян в бытность второго президента РА Роберта Кочаряна уже занимал пост министра обороны РА (1999-2000 гг.).

Стоит заметить, что 16 ноября в отставку подал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.