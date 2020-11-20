Пятница, 20 Ноября 2020 11:26

АрмИнфо.Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила о возобновлении рейсов в Ереван с 4 декабря.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рада сообщить о возможности возобновления рейсов в Ереван с 4 декабря 2020 года. Рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы компании. МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" и обратные рейсы в Киев два раза в неделю. Компания продолжает следить ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране. "Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании", - сказано в сообщении.

В октябре авиакомпания МАУ заявила о прекращении полетов в Ереван в связи с агрессией Азербайджана против Арцаха.