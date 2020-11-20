Пятница, 20 Ноября 2020 10:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16:00 собственные дома в квартале "Конд", жилые дома 3 на улице Закяна, 37 на пр. Маштоца, 5 на Северном проспекте, 67 на улице

Кохбаци, 16 на улице Екмаляна и 30 на улице Кохбаци; абоненты-жильцы собственных домов на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 5/2 на улице Нансена в 1- ом Норкском массиве; жилой дом 9 на переулке Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 13 на улице Люксембург, жилой дом 6 на 2-ом переулке Люксембург в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 15, 32 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; подъезд 1 жилого дома 25 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 29 в квартале 'Дурян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11?00-17:00 собственные дома на улице Хнко Апер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 90 на улице Сундукяна,

жилые дома 63, 67 на улице Барбюса, жилые дома 56а, 58 на улице Мамиконянца, жилой дом 7 на улице Киевяна, жилой дом 1 на улице Думана, жилой дом 15а на улице Киевяна, жилой дом 78/1 на улице Айгедзори, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 3, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 12, 13, 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?30 -13?30 община Цовагюх и прилегающие производственные абоненты (не являющиеся жильцами);

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер",

частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-14?00 села Котайк, Нор-гюх;

11?00-15?00 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО "Консадк", "Юком", "Г-Телеком", ООО "Раял Глас Груп" в

общине Нор Гехи, квартал "Нор" в общине Нор Артамет;

11?00-16?00 улицы С.Джалавяна, Р.Степаняна, Еритасардакан в общине Касах;

11?00-17?00 частично села Зар, Птгни, Камарис, Капутан, Гегашен;

в Тавушской области:

11:00-14:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Орджоникидзе в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10?00-16?00 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.