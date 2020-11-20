Пятница, 20 Ноября 2020 10:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники обсудили ситуацию в Арцахе. Стороны подчеркнули необходимость полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обсуждался также вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели, и отмечена важность сохранения религиозного, исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха.

Собеседники указали на необходимость поддержания мира в регионе, и дальнейшей разрядки обстановки в будущем.

В этой связи премьер-министр РА отметил принципиальную важность международного признания Республики Арцах