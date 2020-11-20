Пятница, 20 Ноября 2020 10:18

АрмИнфо.Франция в рамках ЮНЕСКО готова оказать содействие в сохранении культурного и религиозного наследия в Арцахе. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Франция вместе с Альянсом по защите наследия в условиях конфликтов в рамках ЮНЕСКО, готова вложить свой опыт и оказать полную поддержку в деле защиты культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и его окрестностях", - написал Макрон.

Ранее, стало известно, что Эмманюэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых рассказал им о предстоящем оказании его страной гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Как уточнил Елисейский дворец, общение трех политиков прошло в формате видеоконференции.

Французский лидер напомнил собеседникам приоритеты Франции в свете заключенной 9 ноября договоренности о прекращении огня. <Прекращение боевых действий должно теперь позволить возобновить переговоры на основе доброй воли с тем, чтобы защитить население Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение в условиях должной безопасности десятков тысяч людей, покинувших в последние недели свои дома>, - подчеркнул Макрон. Президент Франции объявил о стремлении своей страны к тому, чтобы были приняты сильные меры по защите культурного и религиозного достояния региона.