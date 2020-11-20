Пятница, 20 Ноября 2020 10:17

АрмИнфо. После заявления 9 ноября о прекращении огня азербайджанские вооруженные силы продолжают свойственную им своеобразную "войну" против армянского историко-культурного и религиозного наследия, уничтожая и проявляя неуважительное отношение к религиозным объектам и памятникам. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что мишенью осквернений стала также статуя национального героя Армении и Арцаха, армянского полководца Вазгена Саркисяна, в городе Шуши Арцаха.

"Строжайшего осуждения заслуживает также унизительное поведение азербайджанских солдат в отношении пожилого гражданина Арцаха, обусловленное исключительно его этническим происхождением. Этот поступок, а также его восхваление в азербайджанском обществе являются явным отвержением принятой морально-нравственной системы.

Публикация видеоматериалов, восхваляющих военные преступления, осуществляемые ВС Азербайджана на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской оккупацией, ежедневно обогащает базу фактических доказательств армянофобской и расистской политики Азербайджана.

Подчеркнем, что уважение вооруженными силами международного гуманитарного права и проявление уважения к мирному населению отличает регулярные войска от иррегулярных террористов, а государства от террористических организаций.

В эти дни основой зверств азербайджанской стороны является разжигаемая и поощряемая руководством Азербайджана на протяжении десятилетий политика армянофобии, которая постоянно, особенно сейчас, направлена на осуществление этнических чисток и геноцидальных стремлений в отношении арцахских армян", - подытожили в МИД Армении.