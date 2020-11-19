Четверг, 19 Ноября 2020 21:23

АрмИнфо.Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии, передает МИА «Казинформ».

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны Верховный главнокомандующий, напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.