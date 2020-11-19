Четверг, 19 Ноября 2020 21:04

АрмИнфо.Франция окажет гуманитарную помощь Армении и армянскому народу, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакот в ходе встречи с министром труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.

Он отметил, что речь идет о краткосрочных и долгосрочных программах помощи с учетом последствий войны.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с руководителями ряда армянских благотворительных фондов Франции. Сообщается, что во время встречи, президент Франции пообещал отправить в Армению гуманитарную помощь.