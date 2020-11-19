Четверг, 19 Ноября 2020 21:03

АрмИнфо.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 ноября вручил награды победителям и лауреатам всеармейского фестиваля "Армия России - 2020", отметив роль миротворцев, которые выполняют задачи в Нагорном Карабахе.

"Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной, приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров - всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки", - сказал Шойгу на торжественной церемонии награждения.

"Сейчас, - отметил министр, - наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным, сконцентрированным. Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество, и которые поставил верховный главнокомандующий Российской Федерации".