Четверг, 19 Ноября 2020 20:53

АрмИнфо. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления, сообщили в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта. Подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября.

Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении МИД.

Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ, добавили в МИД по итогам телефонного разговора.