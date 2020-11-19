Четверг, 19 Ноября 2020 20:23

АрмИнфо.Под председательство вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в правительстве состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию гуманитарной катастрофе в Арцахе, в котором приняли участие должностные лица Армении и Арцаха, а также депутаты Нацсобрания РА.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, участники заседания обсудили ситуацию и проблемы восстановления социальных и гражданских инфраструктур, разрушенных в результате бомбардировок мирных городов и сел в Арцахе.

Важной темой обсуждения стали вопросы, связанные с обеспечением жилья, эвакуированного из Арцаха в Армению населения, а также уже вернувшихся в Арцах граждан.

Напомним, что решение о создании данной группы было опубликовано вчера на сайте правительства РА. Деятельность рабочей группы будет направлена на решение проблем в социальной сфере, в области образования, здравоохранения, предпринимательства и инфраструктур.