Четверг, 19 Ноября 2020 19:51

АрмИнфо.Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров просят ЮНЕСКО включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения.

"Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников: придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в открытом письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Деятели культуры выразили опасение, что карабахское культурное наследие может ожидать та же трагическая участь, которая ранее настигла сирийскую Пальмиру.

Письмо, в частности, подписали дирижер Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин , Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе.