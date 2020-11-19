Четверг, 19 Ноября 2020 19:50

АрмИнфо.Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РА Сергеем Копыркиным. Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в ходе встречи Давид Тоноян высоко оценил роль и усилия Российской Федерации по урегулированию военно-политической ситуации в регионе, а также деятельность миротворческой миссии РФ в Арцахе.

Согласно источнику, стороны подчеркнули важность работ по координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста по обмену погибшими военнослужащими, пленными, заложникоами и выявлению без вести пропавших.

Министр в очередной раз выразил соболезнования Послу РФ в связи со сбитым российским вертолётом Ми-24 из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном (Нахиджеваном), в результате чего погибли два человека, ещё один пострадал. Давид Тоноян передал Сергею Копыркину указ президента Армении о нарождении медалью "За боевые заслуги" членов экипажа сбитого вертолета Юрия Викторовича Ищука (посмертно), Романа Васильевича Федина (посмертно) и Владислава Сергеевича Грязина.