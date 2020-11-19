Четверг, 19 Ноября 2020 19:48

АрмИнфо.Российские гуманитарные центры разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения созданы для проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе по указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Об этом сообщили 19 ноября журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров: Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция "Вестник миротворца"), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной отметили, что организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября самолетами Военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах. "С 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий", - отмечают военные. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.