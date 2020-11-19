Четверг, 19 Ноября 2020 19:04

АрмИнфо.Бундестаг призвал правительство Федеративной Республики Германия запретить деятельность турецкой правоэкстремистской группировки <Серые волки> на территории Германии. Об этом сообщает издание DW.

Согласно источнику, Парламент Германии в среду, 18 ноября, большинством голосов принял совместное заявление представителей блока христианских партий ХДС/ХСС, социал-демократов, свободных демократов и <зеленых> с призывом к правительству внимательно следить за деятельностью <Серых волков> в Германии и решительно противодействовать им средствами правового государства.

В документе подчеркивается, что движение <Серые волки> зиждется националистической и расистской идеологии, враждебно настроено по отношению к демократии и подрывает внутреннюю безопасность в ФРГ. Вместе с тем в заявлении обозначено, что <Серые волки> поддерживают контакты с Партий националистического движения (ПНД), которая в Турции формирует правящую коалицию с исламистской Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По оценкам, на территории Германии находятся около 11 тысяч членов движения <Серые волки>. В начале ноября эта группировка была запрещена во Франции за <распространение дискриминации и ненависти> и <причастность к актам насилия>. Бундестаг в принятом 18 ноября заявлении приветствовал решение французского правительства, выразив надежду на то, что примеру Франции последуют и другие государства.