Четверг, 19 Ноября 2020 19:04

АрмИнфо. Новоназначенный министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, стороны выразили взаимную готовность продолжать развивать армяно-российские союзнические отношения во всех сферах, в том числе по вопросам региональной безопасности.

Министры иностранных дел обсудили также сложившуюся в Арцахе и регионе ситуацию. В этом контексте стороны коснулись усилий по урегулированию гуманитарной ситуации в Арцахе, а также состоявшейся накануне в Москве встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Собеседники обсудили также деятельность российской миротворческой миссии в Арцахе и вопросы по практическому применению совместного трехстороннего заявления от 10 ноября. Вместе с тем состоялся обмен мнениями касаемо предстоящего графика армяно-российского сотрудничества.

Напомним, что 16 ноября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку.

18 ноября указом президента Армена Саркисяна Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Республики Армения, который с середины октября занимал должность заместителем министра иностранных дел.

Основным направлением дипломатической работы Айвазяна в течение последних лет были страны Латинской Америки. С марта 2017 года Айвазян являлся послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Бразилии и на Кубе. До этого Айвазян специализировался на странах Балтии, будучи послом в Литве, Латвии и Эстонии.