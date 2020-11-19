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АрмИнфо.Подразделениями российских миротворческих сил продолжается выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Об этом 19 ноября на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в северной и южной зоне ответственности мониторинг ведется с 23 наблюдательных постов. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Под контролем российских миротворцев осуществляется безопасное перемещение население и гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1190 беженцев, ранее покинувших Нагорный Карабах из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более 3 тысяч жителей Нагорного Карабаха.
В соответствии с достигнутыми договоренностями продолжается обмен телами погибших. 19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из города Шуша в Физулинский район пяти автомобилей с военнослужащими ВС Азербайджана. Продолжается и переброска личного состава, бронетехники и вооружений миротворческого состава. С 10 ноября выполнено 206 самолета-рейсов, в том числе, 22 - за прошедшие сутки. Доставлено более 40 единиц автомобилей и специальной техники.
В Степанакерте продолжается формирование межведомственного центра по гуманитарному содействию. В целях исключения возможных эксцессов осуществляется постоянное взаимодействие с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении.
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|Военный прокурор Армении находится в Арцахе
|Захарова считает очевидным попытки Запада подорвать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе
|Мовсес Акопян пояснил причины своей отставки
|ЕС считает, что необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха
|Полиция Еревана разогнала перекрывших дорожное движение граждан
|Захарова: Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания
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|ПА: Мы продолжим добиваться отставки премьер-министра Армении всеми законными способами
|Москва: Руководство России находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, координируя работу по постконфликтному урегулированию
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|Эдмон Марукян: Сторонники премьер-министра Армении угрожают представителям оппозиции
|Премьер-министр Армении представил руководству СНБ новоназначенного директора
|Омбудсмен Армении представил очередное доказательство измывательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными
|Вице-спикер: Если бы армянская сторона разрешила азербайджанским беженцам вернуться в Шуши, сегодня нас обвинили бы в том, что мы сдали город
|Арман Егоян: Дорога через Мегри может быть построена лишь с согласия Армении
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|Микаел Мелкумян: Акции протеста в Армении продолжатся
|Лена Назарян: Правящая фракция не видит необходимости в отмене режима военного положения
|В Армении выявлен 1520 новый случай заражения коронавирусом
|Ашот Мурадян назначен на должность зампреда КГД
|Конфронтация между Минобороны Армении и Андраником Кочаряном продолжает набирать новые обороты
|Премьер-министр РА: Теперь самое главное - дипломатический фронт
|Глава МИД Германии призывает работать над долгосрочным решением карабахского вопроса
|"Аврора" анонсировала первые проекты гуманитарной помощи жителям Арцаха
|Скончался генерал-лейтенант Манвел Григорян
|Мнацаканян: Тяжелые времена для Армении
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