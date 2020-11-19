Четверг, 19 Ноября 2020 18:03

АрмИнфо.Подразделениями российских миротворческих сил продолжается выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Об этом 19 ноября на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в северной и южной зоне ответственности мониторинг ведется с 23 наблюдательных постов. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Под контролем российских миротворцев осуществляется безопасное перемещение население и гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1190 беженцев, ранее покинувших Нагорный Карабах из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более 3 тысяч жителей Нагорного Карабаха.

В соответствии с достигнутыми договоренностями продолжается обмен телами погибших. 19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из города Шуша в Физулинский район пяти автомобилей с военнослужащими ВС Азербайджана. Продолжается и переброска личного состава, бронетехники и вооружений миротворческого состава. С 10 ноября выполнено 206 самолета-рейсов, в том числе, 22 - за прошедшие сутки. Доставлено более 40 единиц автомобилей и специальной техники.

В Степанакерте продолжается формирование межведомственного центра по гуманитарному содействию. В целях исключения возможных эксцессов осуществляется постоянное взаимодействие с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении.