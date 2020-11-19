Четверг, 19 Ноября 2020 17:47

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров считает некорректным и неэтичным с точки зрения простой человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое мнение Лавров

высказал в интервью телеканалу RT, текст которого выложен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ситуации, когда речь шла буквально о минутах (каждая из этих минут имела цену в виде человеческих жизней), звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки: Выдвигать такие претензии некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали. К сожалению, в политике часто преобладает стремление "сверкнуть", проявить какую-то быструю инициативу, "сорвать внутриполитический куш", укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое лидерство и т.д. Это прискорбно. Конечно, нам тоже приятно, когда Россия делает вещи, вызывающие поддержку в мировом сообществе. Но это не главная цель, которой мы руководствуемся. Ни в Сирии, ни в Нагорном Карабахе, ни где бы то ни было еще. У нас устремления по укреплению, демонстрированию нашего престижа не играют мало-мальски значимой роли. Наверное, всегда приятно, когда что-то получается, и люди признают твой успех. Но для нас главное, чтобы не было конфликтов и кризисов, чтобы никто не умирал, чтобы была стабильность вокруг наших границ, но не только", -с казал российский дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что в России хотят, чтобы в постсоветском пространстве было спокойно, стабильно, чтобы можно было развивать взаимовыгодное сотрудничество, осуществлять к обоюдной выгоде проекты в сфере экономики, инвестиций, медицины, биологической безопасности.

"Да, мало ли сейчас угроз, являющихся не вымышленными, а реальными, и затрагивающими благополучие всех нас без исключения!

Мы специально встречались с сопредседателями из США и Франции. Они приезжали в Москву. Мне кажется, специальные представители Парижа и Вашингтона по Карабаху, работающие вместе с нашим специальным представителем, полностью восприняли наши дополнительные разъяснения. Если что-то еще и было неясно после предельно четкого совместного Заявления, которое лидеры России, Азербайджана и Армении подписали в ночь на 10 ноября, мы дополнительно обсудили все эти вопросы. Недавнее интервью Президента России В.В.Путина, где он предельно откровенно рассказал о том, как сам работал вместе со своими коллегами из Баку и Еревана, по-моему окончательно расставило все точки над <и> и любыми другими буквами", - подытожил глава МИД РФ.

Ранее, высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, выступил с заявлением, в котором отметил, что власти США и Франции признают, что действия России способствовали установлению мира в Нагорном Карабахе, который сохраняется уже неделю.

Он отметил, что стороны много говорили о Нагорном Карабахе и заявили о приверженности Вашингтона и Парижа своим ролям в качестве сопредседателей в рамках Минской группы ОБСЕ. "Однако, все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции", - пояснили в Госдепе.